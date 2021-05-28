(SON DAKİKA) Yiğit Şardan, Galatasaray'ın 6. başkan adayı, listede Abdurrahim Albayrak da var

(SON DAKİKA) Yiğit Şardan, Galatasaray'ın 6. başkan adayı, listede Abdurrahim Albayrak da varGalatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde 6. aday Yiğit Şardan oldu.

(SON DAKİKA) Yiğit Şardan, Galatasaray'ın 6. başkan adayı, listede Abdurrahim Albayrak da var Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde 6. aday Yiğit Şardan oldu. Şardan ve ekibi başvurunun son gününde bugün saat 16.00-17.00 gibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na verecek. Yiğit Şardan'ın listesinde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da olacak. Serhan Türk, İstanbul DHA



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