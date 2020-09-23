Son dakika... Yılanların çiftleşme dansını çektiler, ölümden döndüler - Son Dakika

Yılanların çiftleşme dansını çektiler, ölümden döndüler

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iki arkadaş, yılanların çiftleşme dansını cep telefonu kamerasına kaydetmek istedi. Çiftleşme dansını bitiren yılanlar daha sonra çekim yapan vatandaşlara doğru ilerledi. Yılanların kendilerine doğru ilerlediğini gören arkadaşlar, bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki arkadaş, evlerinin arka bahçesinde çiftleşme dansı yapan iki yılan gördü. Bu anları kaydetmek isteyen arkadaşlar, cep telefonlarını çıkararak kayıt tuşuna bastı. Çiftleşme dansını bitiren yılanlar, daha sonra vatandaşlara doğru ilerledi. Yılanların kendilerine doğru ilerlediğini gören arkadaşlar, bölgeden kaçarak uzaklaştı. Tüm bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.