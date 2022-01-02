Son dakika! Yılbaşı gecesi çaldıkları otomobille kaza yaptılar - Son Dakika

IĞDIR'da yılbaşı gecesi çaldıkları otomobille polisten kaçan hırsızlık şüphelileri, kaza yaptı. Ters dönen otomobilden çıkan şüpheliler, ara sokaklara girerek kaçtı.

Bağlar Mahallesi Seçkin Sokak'ta oturan Alihan Karadağ, yılbaşı gecesi 53 AAV 377 plakalı otomobili evinin önüne park etti. Karadağ'ın 10 dakikalığına evine çıktığı sırada aracın anahtarını üzerinde gören şüpheliler, otomobili çaldı. Seyir halindeyken çukura düşen şüpheliler, biraz uğraşıp mahalleden geçenlerin de yardımıyla otomobili çukurdan çıkararak bölgeden uzaklaştı. O sırada üzerini değiştirip aşağı indiğini söyleyen Karadağ, aracın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Kent merkezinde devriye gezen ekipler, çalınan aracı tespit edip takibe aldı. Şüpheliler, polisten kaçarken de kaza yaptı. Ters dönen aracın içinden çıkıp ara sokaklara kaçan ve 3 kişi olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.