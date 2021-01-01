Son dakika... Yılbaşı gecesi tekstil fabrikasına uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika... Yılbaşı gecesi tekstil fabrikasına uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

01.01.2021 17:32
Son dakika... Yılbaşı gecesi tekstil fabrikasına uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Son dakika habere göre SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekipleri, yılbaşı gecesi uyuşturucu ticareti yapılan tekstil fabrikasına operasyon düzenledi.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekipleri, yılbaşı gecesi uyuşturucu ticareti yapılan tekstil fabrikasına operasyon düzenledi. Operasyonda 75 gram metamfetamin ve 60 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'nde bazı kişilerin kiraladıkları tekstil fabrikasında uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Fabrikaya saklanan şüpheliler A.Ü., İ.T. ve E.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Fabrikada yapılan aramada ise ofis olarak kullanılan alanda 75 gram metamfetamin ve 60 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Son dakika... Yılbaşı gecesi tekstil fabrikasına uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika... Yılbaşı gecesi tekstil fabrikasına uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika... Yılbaşı gecesi tekstil fabrikasına uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika... Yılbaşı gecesi tekstil fabrikasına uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika... Yılbaşı gecesi tekstil fabrikasına uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika... Yılbaşı gecesi tekstil fabrikasına uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Hisarcık, Sakarya, Akyazı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Yılbaşı gecesi tekstil fabrikasına uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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