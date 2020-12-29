Son dakika! Yılbaşı için kavurgaya yoğun talep - Son Dakika

Son dakika! Yılbaşı için kavurgaya yoğun talep

29.12.2020 08:17
Son dakika! Yılbaşı için kavurgaya yoğun talep, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre MERSİN'in Gülnar ilçesinde kış aylarında yemişlerin geleneksel yöntemlerle kavrularak elde edilmesi ile hazırlanan 'kavurga', yılbaşı öncesi yoğun talep görüyor.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde kış aylarında yemişlerin geleneksel yöntemlerle kavrularak elde edilmesi ile hazırlanan 'kavurga', yılbaşı öncesi yoğun talep görüyor.

Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuruyemiş türü olan kavurga, Mersin'in Gülnar ilçesinde çeşitli tohumların buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılmaya devam ediliyor. İçinde birçok yemişin, çeşitli çekirdeklerin ve tahılın bulunduğu kavurga, kilosu 30 TL'den alıcı buluyor. Kavurgaya yılbaşı öncesi ise talep arttı.

İlçeye bağlı Dayıcık Mahallesi'nde atalarından kalma kavurga geleneğini sürdüren HavvaŞimşek yaptığı kavurgaların beğenilmesi ve yoğun olarak sipariş edilmesinden dolayı talebi karşılamakta zorlanıyor.'AYRI AYRI KAVURULUP HARMANLANIYOR'Atalarından kalma kavurga geleneğini sürdüren Havva Şimşek, yaptığı kavurgada yerli sarı buğday, öğütülmemiş sarı buğday bulguru, beyaz nohut, melengiç, yer fıstığı ve badem kullandığını söyledi. Hepsini ayrı ayrı odun ateşi üzerinde saçta kavurup daha sonra harmanlayarak kavurga yaptığını anlatan Şimşek, "Hepsi saçta kavrulsa da süreleri farklı. Özellikle nohudu önce ıslatıp daha sonra da meşe külü kullanarak kavuruyorum. Bu yüzden nohut daha yumuşak ve uzun süre taze kalıyor. Melengiç ise kavurgaya ayrı bir lezzet katıyor. Çocukluk yıllarımızda okulda düzenli olarak kavurga dağıtılırdı. Başlı başına bir kültür ve bu kültürü eskiden nasıl yapılıyor ise aynı şekilde devam ettiriyoruz" dedi.'HAZMI KOLAY, BESLEYİCİ'Kavurganın lezzetinin yanında sağlığa da iyi geldiğini ifade eden Şimşek, "Kavurganın hazmının kolay olmasının yanında, soğuk kış aylarında vücudu soğuktan koruyor. Öksürüğünün kesilmesine yardımcı oluyor, antiseptik özelliği sayesinde çok iyi bir mikrop öldürücü. Kan akışını hızlandırıcı özelliğe sahip" diye konuştu.'YILBAŞI ÖNCESİ TALEP ARTTI'

Tamamen doğal ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan kavurgaya ilginin yoğun olduğunu belirten Şimşek, "Kavurga geçmişten gelen bir gelenek. Tamamen doğal yollarla hazırlanıyor. Bu nedenle ilgi de yoğun oluyor. Satışlarımız yılbaşı öncesi arttı" ifadelerini kullandı.


Son dakika! Yılbaşı için kavurgaya yoğun talep
Son dakika! Yılbaşı için kavurgaya yoğun talep
Son dakika! Yılbaşı için kavurgaya yoğun talep
Son dakika! Yılbaşı için kavurgaya yoğun talep
Son dakika! Yılbaşı için kavurgaya yoğun talep
Son dakika! Yılbaşı için kavurgaya yoğun talep
Son dakika! Yılbaşı için kavurgaya yoğun talep
Son dakika! Yılbaşı için kavurgaya yoğun talep

Kavurga, Buğday, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yılbaşı için kavurgaya yoğun talep - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji tek tek sıraladı! Sağanak, don ve lodos geliyor Suriyeli hacker şebekesi çökertildi, 30 milyon lira ortada kaldı Marmaris'te piknik yapmak, mangal yakmak ve toplu oturmak yasaklandı MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu Adres sordukları kişiye daha cevap veremeden kurşun yağdırdılar Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa: Biat eden bir teşkilat olmamız istendi İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız         
07:47
Çukur'da güldüren sahne! Soygun sahnesinde La Case de Papel dizisine gönderme yapıldı Çukur'da güldüren sahne! Soygun sahnesinde La Case de Papel dizisine gönderme yapıldı         
07:34
ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yaptırımları da içeren tasarıyı yeniden onayladı ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yaptırımları da içeren tasarıyı yeniden onayladı         
03:39
Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı         
01:08
Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları tedirgin etti Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları tedirgin etti         
00:40
"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı         
23:15
Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü         
22:27
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti         
16:13
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü         
15:21
Defalarca boynuzladı! Boğanın sahibine saldırısı kamerada Defalarca boynuzladı! Boğanın sahibine saldırısı kamerada         
15:15
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 08:26:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Yılbaşı için kavurgaya yoğun talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei