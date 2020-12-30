Yılbaşı öncesi ikramiye kazanacak olanlara uyarı - Son Dakika

Yılbaşı öncesi ikramiye kazanacak olanlara uyarı

30.12.2020 20:03
Yılbaşı öncesi ikramiye kazanacak olanlara uyarı, System.String[]

Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı İzzet Doğan, yılbaşına bir gün kala, ikramiye kazanacak olanlara uyarılarda bulunarak, "Önce büyük ikramiye kazanıp sonra karakterinizi ve psikolojini bozup yaşamınızı karartarak, mutlu sandığınız başlangıcı pişmanlıkla sonlandırmayın" dedi.

Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı İzzet Doğan, yılbaşına bir gün kala, ikramiye kazanacak olanlara uyarılarda bulunarak, "Önce büyük ikramiye kazanıp sonra karakterinizi ve psikolojini bozup yaşamınızı karartarak, mutlu sandığınız başlangıcı pişmanlıkla sonlandırmayın" dedi.

Yılbaşına bir gün kala milyonlarca vatandaş milli piyango veya benzeri şans oyunlarında büyük ikramiye kazanmak için şanısın denemeye devam ediyor. Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı İzzet Doğan, ikramiye kazanacak olanlara uyarılarda bulundu.

"ÖNCEDEN DAHA MUTLUYDUM ŞİMDİ PİŞMANIM DEMEYİN"

Büyük ikramiye kazanan bir kısım insanların birdenbire elde ettikleri yeni konumlarını hazmedemediklerini, bu insanların ortak davranışlarının ilk iş olarak eşlerini boşamak, gece hayatına başlamak, kumar oynamak, parayı savurganlıkla harcamak olduğunu belirten Doğan, bu insanların bazen ikramiye kazanmadan önceki yaşam düzeylerinden ve sosyal ortamlarından bile çok kötü hatta acınacak durumlara düştüğünün, başlangıçta sözde akraba dostlarla etrafları dolu olduğu halde sonradan yapayalnız kaldıklarının altını çizdi.

Milli Piyango'dan veya benzeri şans oyunlarından büyük ikramiye kazanacaklara seslenen Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı İzzet Doğan, "Önce büyük ikramiye kazanıp sonra karakterinizi ve psikolojini bozup yaşamınızı karartarak, mutlu sandığınız başlangıcı pişmanlıkla sonlandırmayın, talihliyken kara talihli olmayın, önceden daha mutluydum şimdi pişmanım demeyin" uyarısını yaptı.

BÜYÜK İKRAMİYE KAZANANLARIN ÖYKÜLERİNİ ANLATTI

Büyük ikramiye kazandıktan sonra yaşam öyküleri benzer olan talihli-talihsizlerden örneklerde veren Doğan, "9 çocuk babası ve işsiz olan Ahmet Bayram'a, Milli Piyango'nun 2005 yılındaki çekilişinde, çeyrek biletine büyük ikramiye isabet etmişti. 1 milyon 250 bin TL kazanarak bir anda zengin olan Bayram, ilk iş olarak eşini boşadı. Sonrasında bir gece kulüplerine gitmeye başlayan Bayram, tüm parasını kumarda yedikten sonra evinin banyosunda intihar etmiş vaziyette bulundu. Mustafa Salgan kendisi hakkında 'Kaybedebilme Kabiliyeti' adlı bir belgesel çekilen yoksul bir piyango hastasıydı. 1979'da 100 bin liralık ilk ikramiyesini kazandı. 1982'de yeniden 30 milyon lira tutturdu. 1984'te 15 milyon lira 1987'de ise 2 milyon lira kazandı. Belgeseli çekildiğinde ise hala ayakkabı boyacılığı yapıyordu.

Ordu'da 2003 yılında Sayısal Loto'dan tek başına 844 milyar lira kazanan çaycı Hayri Kaya, kazandığı parayı tüketince yeniden çaycılık yapmaya başladı. Kaya, sürekli şans oyunları oynadığını, 2003 yılında şanslı 6 numarayı bilerek büyük ikramiyeyi kazandığını belirterek, kazandığı paranın kendisine şans değil adeta uğursuzluk getirdiğini ifade etti.

1995'in talihlisi Ayhan Yalçınkaya devlet memuruydu. Büyük ikramiyenin sahibi olunca memuriyetten istifa etti ve ticarete atıldı. İkramiyeyi kazandıktan sonra tanıdıkları borç için kapısına yığıldı. Bütün dostlarını kaybetti. Psikolojisi bozuldu ve bir yıl dışarı çıkamadı. Nihayet nakit parası bitti. Hasta oldu; doktora gidemedi. Yalçınkaya bir röportajında, 'Eskiden daha güzel bir hayatım vardı. Memurluğa dönmek istiyorum' diyordu" diyerek sözlerine son verdi.

(İHA)

Tüketici Başvuru Merkezi, Milli Piyango, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesi ikramiye kazanacak olanlara uyarı - Son Dakika


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