İçişleri Bakanlığınca Van'da 1040 personelin katılımıyla "Yıldırım-10 Norduz" operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nun başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 70 operasyonel timdeki 1040 personelin görev aldığı kaydedildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, 23 iş birlikçinin yakalandığı, 90 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yıldırım" operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdüğüne değinildi.