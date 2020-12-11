Son dakika... Yıldırım'da gönüllü dönüşüm - Son Dakika

Mevlana Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, hak sahiplerine bölgede yürütülecek kentsel dönüşüm projesinin detaylarını anlattı.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mevlana Mahallesi'nde TOKİ desteğiyle hayata geçirilecek '7. etap kentsel dönüşüm projesi' kapsamında yürütülecek çalışmalar öncesi bölge sakinleriyle bir araya geldi. Bölgede 2 etaplı olmak üzere bin 250 konutun planlandığı proje kapsamında 1. Etapta 650 konut, 2. Etapta da 600 konut yer alacak. Tamamen eski yapıların yıkılarak yenilerinin yapılacağı çalışma doğrultusunda silsile yoluyla diğer bölgelerdeki vatandaşların da taşınarak kentsel dönüşüme dahil edileceği bir model oluşturulacak. Deprem riski olan bölgede sağlıksız ve güvensiz konutların yerine modern, güvenli ve sağlıklı konutların yer alacağı projeye hak sahipleri de yüzde 80'in üzerinde destek veriyor. Kamu kaynakları ile yerinde gerçekleşecek dönüşüme 2021 yılı başında başlanması planlanıyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mevlana Mahallesi'nde yürütülecek kentsel dönüşüm projesi hakkında hak sahiplerine bilgi verdi.

Yıldırım'da imar ve kentleşme konularını en önemli mesai alanı olarak görerek bu noktaya eğildiklerini vurgulayan Oktay Yılmaz, "Projemize başlayalı bir yılı aşkın bir süreç oldu. Yıldırım'da imar ve kentleşme konuları en önemli mesai alanımız. Bunu çözmeye ahdettik, inşallah çözeceğiz. Geride kalan dönemde hem AK Partili hem de önceki görev yapan belediye başkanlarımızın, bu şehrin problemlerini çözmeye yönelik gayretleri oldu. Ama bu gayretler, bilhassa imar ile alakalı konularda mahkemelerce bozuldu. Geçmişte vatandaşlarımız başımızı sokacak bir evimiz olsun diyerek gelişigüzel evler yaptı. Ama bugün gelinen noktada plansız gelişen mahallelerimizde okul, sağlık merkezi, park gibi sosyal donatılar yetersiz kaldı. Bugün bu ihtiyaçlarımızı karşılayacak daha nitelikli konutlara hemşehrilerimizin sahip olmasını istiyoruz" dedi.

Yıldırım'ın problemlerini başta imar konusu olmak üzere büyük ölçüde bu dönem çözeceklerini işaret eden Başkan Yılmaz, "Önceki dönemlerde mahkemelerce imar planlarının bozulması bu süreçleri yeniden başa döndürdü. Öyle ki 3-5 defa plan değişikliği olduğu dönemler oldu. Bunu kalıcı olarak ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın bu sorunlardan bir daha mustarip olmasının önüne geçmek için İmar Kanunu'nda bir takım değişikliklerin yapılmasına öncülük ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Bursa'ya geldiğinde kendilerine konuyu aktardım. Samanlı Caddesi'nden Şirinevler'e kadar 100 bin kişi yaşıyor ve burada 25 bin hissedar var. Bazı vatandaşların arsasının, birbirine komşu mahallelerin sınırlarının bulunduğu noktalarda 3 farklı mahalle içerisinde kalması gibi imar planı kaynaklı dağınık durumlar oluşmuş. Bunu çözmemiz gerektiğini Bakanımıza ifade ettim. Bunun da yasal düzenlemelerle gerçekleşebileceğini belirttik. Sonuç olarak da geldiğimiz noktada hamd olsun bu kanunun çıkarılmasına öncülük ettik. İşin baş hizmetkarı olarak bizler rol üstlendik ve bunu gönül birliği ile Büyükşehir Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz ve Bakanlarımız ile hayata geçirdik. Yine önemli bir sorun olan doğalgaz probleminin de çözüme kavuşması için bir kanun değişikliğine imza attık. Yıldırım'ın problemlerini başta imar konusu olmak üzere büyük ölçüde inşallah bu dönem çözeceğiz" diye konuştu.

Dönüşümde iş birliği vurgusu

Kentsel dönüşümde daha önce yapılan yanlış projelerin ileride farklı problemleri meydana getirdiğine şahit olduklarını hatırlatan Başkan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak sorunların çözümü noktasında Büyükşehir Belediyemiz, Bakanlıklarımız ve TBMM ile uyumlu çalışma ve birlikte hareket etmeye imza attığımız gibi, kentsel dönüşüm konusunda da aynı şekilde buradaki hak sahipleri ile iş birliğinde olmamız gerekiyor. Göreve geldiğimizde belediye olarak müteahhitlik yapmayacağımızı ifade etmiştik. Biz plan yapacağız, plan uygulaması yapacağız, sonrasında vatandaş ile girişimcinin bir araya gelerek kentsel dönüşümü yürütmesinden taraf olduk. Ancak belirli bölgelerde buna öncülük etmek için kamu kaynaklarıyla kentsel dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Buradaki karımız, şehrimizin güzelleşmesi. Burada ekonomik kısımlara çok bakmıyoruz. Buradaki nüfusu çok artırmak çözüm değil. Buradaki mevcut kültürü yaşatarak, konut sayısını, hane sayısını artırarak bu işi çözemiyoruz. Benzer uygulamalar başka ilçelerde oldu. 3-4 katlı binalar yıkıldı, yerlerine 10 katlı, 12 katlı binalar yapıldı. Fakat bu sefer şehrin silueti bozuldu. Okul ihtiyacı, ulaşım ihtiyacı, altyapı ihtiyacı gibi sıkıntılar baş gösterdi. Dolayısıyla doğru kentsel dönüşümüm bu olmadığını görmüş olduk. Mahalle bazlı, tüm mahallenin dönüşümü düşünüldüğünde bunun da mümkün olmadığını gördük. Vatandaşla anlaşma, onları taşıma noktasında farklı sıkıntılar ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Bursa'ya örnek olacak

Bölgede gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesinde tüm hak sahiplerinin gönül rızasını almanın kendilerini daha mutlu edeceğinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Belli büyüklükteki adalarda mevzii dönüşümlerle biz bu işi daha iyi yürüteceğimize inanıyoruz. Taşın altına elimizi koyuyorsak, risk alıyorsak, vatandaşımızın da bunu yapması gerekiyor. Sahip olduğunuz 3 katlı binayı satsanız, 300-400 bin lira ancak eder diye tahmin ediyorum. Ama yapacağımız yeni konutlarda daire fiyatları 400-500 bin lira olacak diye tahmin ediyorum. Orta yolu bularak herkesin iyi niyetli davranması lazım. İyi niyetle çabalıyoruz. Burada hemşehrilerimiz de iyi niyetini yüzde 80'in üzerinde anlaşmaya imza atarak göstermiş oldu. Bu anlamda tüm hak sahiplerimize teşekkür ediyorum. Yüzde 80 rakamı bizim bu projeyi uygulayabilmemiz için yeterli. Diğer hak sahipleriyle de ekonomik olarak anlaşıp bu iş yapabiliriz. Buna yasal bir engel yok. Ancak herkesin gönül rızasını alarak bu işi yapmak bizlere daha çok keyif verecek. İnşallah burada yapacağımız proje, bütün bölgeye model olacak, Bursa'ya örnek olacak. Bu yapacağımız proje boş araziye değil, eski konutları yıkarak ortaya koyacağımız gerçek bir kentsel dönüşüm olacak" diye konuştu. - BURSA