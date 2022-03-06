Son dakika! Yıldırım'da kentsel dönüşüm hamlesi - Son Dakika
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Son dakika! Yıldırım'da kentsel dönüşüm hamlesi

06.03.2022 13:52

Son dakika gelişmesine göre Yıldırım'da kentsel dönüşüm hamlesiBURSA Bursa'yı daha sağlıklı bir geleceğe taşımak için kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi'ndeki dönüşümün ardından Yıldırım ilçesinde de büyük dönüşüm projesine start verdi.

Yıldırım'da kentsel dönüşüm hamlesi

BURSA Bursa'yı daha sağlıklı bir geleceğe taşımak için kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi'ndeki dönüşümün ardından Yıldırım ilçesinde de büyük dönüşüm projesine start verdi.

Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, birinci derece deprem kuşağında olan Bursa'nın depreme karşı daha güvenli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Zaman içinde yıpranan fiziksel ve sosyal çöküntü alanlarının iyileştirerek, depreme dayanıklı konutlarla Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'ın Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl Mahallelerini kapsayan kentsel dönüşümün projesine de yıkımlarla başladı. Toplam 6,19 hektar alanı kapsayan üzerinde 184 yapı ve 350 hak sahibinin bulunduğu 3 bölgeden oluşan kentsel dönüşüm projesinin birinci bölgesinde yapılacak 9425 metrekare alanlı birinci etapta vatandaş görüşmeleri tamamlandı. Alanda 22 adet yapı ve toplam 62 hak sahibi bulunurken, hak sahipleri ile yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandı. Uzlaşma sağlanan vatandaşların binalarının yıkım işlemlerine başlandı. Önümüzdeki ay kat karşılığı yapım ihalesi yapılarak, alanda zemin artı 7 kat, 4 bloktan oluşan toplam 103 daire üretilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'vatandaşların gönlünü alarak, yaşadıkları yerlerde ve hızlı' temel ilkesiyle hazırladığı kentsel dönüşüm modeli ile çarpık yapılaşmadan arındırılacak bölgeye çağdaş bir görünüm kazandıracak. Öte yandan proje alanı içindeki taşınmaz sahipleri kira yardımından da yararlanabilecek. Bölgede Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 2. etap çalışması ile Erdoğan Caddesi ile 2. Cadde bağlantı yolları ulaşıma açılarak, Yıldırım ilçesinin önemli ulaşım aksları, Ankara yolu üzerindeki Esenevler Kavşağı'na bağlanacak. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda ise uzlaşma görüşmeleri halen devam ediyor.

Yarınların daha aydınlık, güvenli ve güzel olması için 'Dönüşüm Büyükşehirle Başlar' diyerek yola çıktıklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu süreci Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaş odaklı bir anlayışla kar amacı gütmeyen, karşılıklı güven ilişkisine dayalı bir model ile başlattık. Kentsel dönüşümü fırsata çevirmek artık vatandaşlarımızın elinde. Depreme karşı, başta hak sahipleri olmak üzere, aile fertleri, mahallede yaşayan akraba ve komşularının da yaşamlarını dikkate alarak sürecin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için vatandaşlarımızın olumlu geri dönüşlerini alabilmek bizim için çok değerli" diye konuştu.

Son dakika! Yıldırım'da kentsel dönüşüm hamlesi
Son dakika! Yıldırım'da kentsel dönüşüm hamlesi
Son dakika! Yıldırım'da kentsel dönüşüm hamlesi

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Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yıldırım'da kentsel dönüşüm hamlesi - Son Dakika


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