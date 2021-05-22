Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinin Yenicami mahallesinde bir eve düşen yıldırım sonrası çıkan yangında ev yanarak kül oldu.
Alınan bilgiye göre, Yenicami mahallesi Kabataş mevkiinde bulunan Aziz Hasan Olgun'a ait eve dün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından evde yangın çıkarken, jandarmaya bilgi verilerek bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. Çıkan yangında ev tamamen kül olurken, evde kimsenin olmaması can kaybını önledi. - TRABZON
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Yıldırım düşen evde yangın çıktı - Son Dakika