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Son dakika... Yıldırım: "Gaziantep çalışıyor Türkiye kazanıyor" - Son Dakika

Son dakika... Yıldırım: "Gaziantep çalışıyor Türkiye kazanıyor"

02.09.2021 15:13
Son dakika... Yıldırım:

Son dakika gelişmesine göre GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye'nin lokomotif illerinden Gaziantep'in 2021 yılında ihracatta gösterdiği üstün performansla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade etti.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye'nin lokomotif illerinden Gaziantep'in 2021 yılında ihracatta gösterdiği üstün performansla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Gaziantep, Ağustos ayında gerçekleştirdiği 867 milyon 154 bin dolarlık tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracatıyla 8 ayda 6,4 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "İhracat denince akla gelen ilk şehirlerden biri şüphesiz Gaziantep'tir. Bu özelliğimizi de her zaman dile getirdiğimiz gibi tırnaklarımızla kazıya kazıya kazandık. İhracatçı üyelerimizin verdiği onca emek, gösterdiği onca fedakarlık karşılıksız kalmıyor" dedi.

Gaziantepli iş insanları, kurumlar, siyasiler ve bürokratlarla el birliği içerisinde şehri geleceğe taşıyacak; ihracat potansiyelini bir üst seviyeye çıkartacaklarını ifade eden Başkan Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti:

"Bir Gaziantepli olarak bulunduğum her platformda iş insanlarımızın başarısından, çalışkanlığından gururla bahsediyorum. Övgü dolu sözlerimizi kentimize olan sevdamız bir yana rakamların, verilerin ışığında söylüyoruz. İhracatçı üyelerimizin bitmek bilmeyen enerjileriyle ürettiği ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında alıcı buluyor. Hemşehrilerimizin bu çalışkanlığı da çok şükür 2021 yılında rekor üstüne rekor kırmamızı sağladı. Ağustos ayında ihracatını en çok artıran ilk 5 ilden birisi biz olduk. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,6 artışla 867 milyon 154 bin dolar olarak gerçekleşen ağustos ayı ihracatımızla 8 aylık süreçte tam 6 milyar 418 milyon 855 bin dolar seviyesine ulaştık. Bu rakamla birlikte bir önceki yılın Ocak-Ağustos dönemine göre yüzde 34'lük bir artış yakalamış olduk. Bizim en büyük arzumuz kentimizin ihracattaki bu başarılı performansını sürdürülebilir kılmak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini teşvik etmek Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerimizle, Gaziantep modeliyle, ortak akılla güzel şehrimizi geleceğe hazırlayacak; daha güçlü daha refah bir Türkiye idealiyle ekonomimize ve milletimize katkı sunacağız. Şehrimizden gururla bahsetmemizi sağlayan, Gaziantep'i ülkemizin lokomotif kenti haline getiren tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı canıgönülden tebrik ediyorum." - GAZİANTEP

Son dakika... Yıldırım: Gaziantep çalışıyor Türkiye kazanıyor

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Yıldırım: 'Gaziantep çalışıyor Türkiye kazanıyor' - Son Dakika Ekonomi


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