YILDIZ TİLBE'DEN HARBİYE AÇIKHAVA KONSERİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dinleyicilerin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturmadıkları gözlenirken maske kuralına ise uyulduğu görüldü.

Haber-Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Tilbe, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Yıldız Tilbe 'Yıldızlar Geçidi' konserler serisi kapsamında bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Tilbe'nin konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dinleyicilerin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturmadıkları gözlenirken maske kuralına ise uyulduğu görüldü. Dinleyiciler, Tilbe'nin şarkılarına zaman zaman eşlik etti.