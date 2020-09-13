Son Dakika | YILDIZ TİLBE'DEN HARBİYE AÇIKHAVA KONSERİ
Bir son dakika haberine göre YILDIZ TİLBE'DEN HARBİYE AÇIKHAVA KONSERİ Koronavirüs tedbirleri kapsamında dinleyicilerin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturmadıkları gözlenirken maske kuralına ise uyulduğu görüldü.
YILDIZ TİLBE'DEN HARBİYE AÇIKHAVA KONSERİ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dinleyicilerin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturmadıkları gözlenirken maske kuralına ise uyulduğu görüldü.
Haber-Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Tilbe, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.
Yıldız Tilbe 'Yıldızlar Geçidi' konserler serisi kapsamında bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Tilbe'nin konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dinleyicilerin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturmadıkları gözlenirken maske kuralına ise uyulduğu görüldü. Dinleyiciler, Tilbe'nin şarkılarına zaman zaman eşlik etti.
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