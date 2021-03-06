Son dakika: Yıldız Ventures gıda ve perakende startup'larına yatırım yapmayı sürdürecek - Son Dakika

Yıldız Ventures Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Yahya Ülker, "2021'in girişim ekosistemi için önceki yıllara göre daha hareketli olacağını tahmin ediyorum. Yıldız Ventures olarak odak noktamızda gıda ve perakende sektörlerindeki girişimler var. Global ortağımız Sente Foundry ile birlikte gerçekleştirdiğimiz hızlandırma programımız kapsamında, gıda alanında bu yıl en az üç erken aşama startupa yatırım yapmayı planlıyoruz." dedi.

Ülker, AA muhabirine Yıldız Holding'in girişimcilik ekosistemini desteklemek için kurduğu Yıldız Ventures'in çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının her alanda değişimi hızlandırdığını ifade eden Ülker, yepyeni ihtiyaçların ortaya çıktığını söyledi.

Sosyal ve kurumsal hayattaki değişimin belki de tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı gerçekleştiğini anlatan Ülker, "Bu değişim, yeni şirket ve girişimlerin doğması için de çok verimli bir ortam hazırladı, hazırlamaya da devam ediyor. Bu doğrultuda her alanda yeni yatırımların daha da hız kazanacağını düşünüyorum; yeni fikirler, yeni iş alanları, mevcut iş alanlarının dönüşümü… Bu açıdan bakınca hem yatırımcılar hem de girişimciler için elbette zor ama bir o kadar da heyecan verici bir dönemden geçiyoruz." diye konuştu.

Yatırım fonlarının ya da risk sermayesi şirketlerinin sayısının sürekli arttığını belirten Ülker, kurumsal şirketlerin birbiri ardına kendi fonlarını kurduklarını, startupların sayısının da kayda değer oranda arttığını söyledi.

Türkiye'nin, genç ve yeni fikirlere son derece açık bir girişimci ekosistemine sahip olduğunu aktaran Ülker, önümüzdeki süreçte bu potansiyelin tüm dünyada daha da büyük bir ilgi göreceğine emin olduğunu kaydetti.

Ülker, "Yıldız Ventures olarak biz de yatırım programlarımızla startup ekosistemini destekleyerek sektöre katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Yeni iş modelleri ve fikirlerini değerlendirmeye devam ediyor, yeni girişimlerin hayata geçmesini sağlamayı, bazılarını da yatırımlarımızla daha da büyütmeyi hedefliyoruz." bilgilerini verdi.

"istegelsin, pazara yön veren yenilikçi bir girişim olarak öne çıktı"

Ülker, 2020'de gündemlerinin oldukça yoğun geçtiğini ifade ederek, bu yıl daha fazla yoğunluk beklediklerini söyledi.

Ülker şunları kaydetti:

"Yıldız Ventures olarak üç ana faaliyetimiz var: inkübasyon, finansal yatırım ve gıda odağı ile yürütülecek girişim hızlandırma programı.

İnkübasyon kapsamında daha çok ana iş dikeylerimizi destekleyecek fikirleri değerlendiriyoruz. Mevcut işlerimizi stratejik ve teknolojik olarak destekleyen fikirleri Yıldız Ventures bünyesinde geliştirmeye, olgunlaştırmaya odaklanıyoruz. Dünyaya paralel olarak Türkiye'de de e-ticaret pandemi döneminde büyük atılım ve genişleme gösterdi. Geçen yıl yaptığımız en büyük inkübasyon yatırımı, bu alandaki yetkinliğimizi ve gücümüzü destekleyeceğine inandığımız istegelsin oldu. Yıldız Ventures'ın sağladığı know-how sayesinde, Türkiye'nin ilk online süpermarketi istegelsin, online market alışverişi noktasında pazara yön veren, yenilikçi bir girişim olarak öne çıktı.

Yine gıda alanında yatırım yaptığımız bir diğer girişim de EuroFresh oldu. Bu girişim, değişen tüketici davranışlarına paralel olarak, kullanımı son derece pratik, yıkanmış ve doğranmış sebze meyveleri müşterilerine ulaştırıyor.

Finansal yatırım tarafında çalışmalarımıza daha geniş bir odakla devam ediyoruz. Geçen yıl birçok girişimle bir araya geldik. 2020 özellikle FinTech, SaaS (software as a service) ve yapay zeka alanlarında hareketlilik yaşanan bir yıldı. Bu alanlarla da kısıtlı olmamak üzere, finansal ve stratejik destek arayışında olan, yüksek potansiyelli ve büyüme gösteren girişimleri değerlendirmeye devam edeceğiz."

Destek alan girişimlerin ilk müşterisi Yıldız Holding oluyor

Ülker, erken aşama gıda girişimlerini desteklemek amacıyla başlattıkları hızlandırma programını global iş ortağı Chicago merkezli Sente Foundry ile birlikte yürüttüklerini ifade ederek, program kapsamında öncelikle girişimcilerin başvurularını değerlendirdiklerini söyledi.

Stratejik açıdan uygun olduğunu düşündükleri girişimlerle de altı haftalık hızlandırma modülünü başlattıklarını anlatan Ülker, "Bu şekilde toplamda altı startupa hızlandırma programı kapsamında yatırım yaptık. 2020'deki ikinci Hızlandırma Programı'na seçilen startuplar Arkim, Paragon Pure ve Nom oldu. İlk aşamada bu girişimlere 75 bin dolar finansal destek sağladık. Finansal desteğin yanı sıra, en az bu kadar önemli bir başka desteğimiz ise girişimlerin Yıldız Ventures referansıyla kurumsal firmalarla iş birliği yapma fırsatı bulması; aynı zamanda ilk müşterilerinin Yıldız Holding şirketleri olması gibi değerli bir fırsatı da sunuyoruz" bilgilerini verdi.

"istegelsin, kullanıcılarına market alışverişinde her anlamda yeni nesil bir deneyim yaşatıyor"

Üker, Yıldız Ventures olarak, bugüne kadarki en büyük finansal yatırımı, 30 milyon dolarlık yatırım rakamıyla istegelsin'e yaptıklarını ifade ederek, "istegelsin Türkiye'nin ilk online süpermarketi olarak, kısa sürede sektörün önemli oyuncularından biri oldu. 7 binden fazla ürün çeşidiyle kolay ve pratik bir alışveriş deneyimi sunan istegelsin, şu anda İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bodrum, Eskişehir, İzmir'de faaliyet gösteriyor. 2020'de hızlı bir büyüme gösteren istegelsin'in, 2021 yılında da yeni şehirlere açılarak bu büyümeyi sürdürmesini bekliyoruz." dedi.

istegelsin'in online süpermarket hizmetini bir servis olarak başka firmalara da sunduğunu aktaran Ülker, geçen yıl Apsiyon ve su siparişi uygulaması Bisu ile iş birliğinin duyurulduğunu söyledi.

Sonrasında ise Vodafone'la "Süpermarket Yanımda" uygulamasının hayata geçirildiğini aktaran Ülker, "Bu özelliğiyle istegelsin, yeni döneme uyum sağlayan değil, tam da yeni dönemin ihtiyaçları doğrultusunda doğan bir şirket. Kullanıcılarına da market alışverişinde her anlamda yeni nesil bir deneyim yaşatıyor. Örneğin Mastercard ile geliştirilen uygulamayla müşteriler sesli olarak sipariş verebiliyor. Bu yıl istegelsin için hem sesli sipariş gibi başka teknolojik yeniliklerin hem de yeni iş birliklerin hayata geçtiği bir yıl olacak." diye konuştu.

"E-ticaret ve gıda sektörü konusunda yeni iş birlikleri ve girişimler artacak"

Ülker, girişim sermayelerinin yeni iş alanlarına odaklanmaya başladığı ve bu anlamda yatırımların hız kazanacağı bir dönemin eşiğinde olunduğunu belirterek, teknoloji odaklı girişimlerin artacağını söyledi.

Salgının global anlamda bazı sektörleri olumsuz etkilediğini anımsatan Ülker, girişimcilik ekosisteminin bu krizi fırsata çevirmeyi başardığını söyledi.

Bu dönemde bazı sektörlerin önemini artırdığını aktaran Ülker, salgın öncesi çok aşina olmadığımız yeni iş kollarının hayatımıza girdiğini kaydetti.

Salgınla beraber e-ticaret ve gıda sektörünün daha entegre bir şekilde çalışmaya başladığını belirten Ülker, "E-ticaret ve gıda sektörü konusunda yeni iş birlikleri ve girişimler artacak." dedi.

Geçen yılın girişim ekosisteminin büyüdüğü bir yıl olduğunu anlatan Ülker, şöyle konuştu:

"2021'in girişim ekosistemi için önceki yıllara göre daha hareketli olacağını tahmin ediyorum. Yıldız Ventures olarak odak noktamızda gıda ve perakende sektörlerindeki girişimler var. Sente Foundry ile birlikte gerçekleştirdiğimiz hızlandırma programımız kapsamında, gıda alanında bu yıl en az üç erken aşama startupa yatırım yapmayı planlıyoruz. Türkiye'den daha fazla girişimin global arenada kendine yer bulacağına inanıyorum. Biz de Yıldız Ventures'da trendleri takip ederek yatırımlarımızı yeni odak alanlarına yönlendireceğiz.

İnkübasyon tarafında işimize stratejik olarak değer katabileceğini düşündüğümüz fikirlere veya erken aşamadaki girişimlere öncelik veriyoruz. Finansal yatırım tarafında ise her sektörden girişime açık bir yapımız bulunuyor. Ekip, ürün, iş modeli, ticarileştirme stratejisi, hedef pazarlar gibi kriterlere göre girişimleri değerlendirip yatırım kararı veriyoruz. Bunu yaparken herhangi bir coğrafi sınırlandırmamız yok ama önceliğimizin Yıldız Holding'in hali hazırda ayak izinin bulunduğu coğrafyalar olduğunu söyleyebiliriz."

"Startuplara destek vermeyi sürdüreceğiz"

Yıldız Ventures Kurucusu ve CEO'su Yahya Ülker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021'de mevcut yatırımlarımızı desteklemeye devam ederek büyümelerine ivme kazandıracağız. Öte yandan Yıldız Ventures olarak trendleri ve başta gıda, perakende ve teknoloji alanlarında olmak üzere gelişmeleri sürekli izleyen bir yapımız var. Bu da işimizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Elbette startuplara destek vermeyi, yatırım yapmak ve desteklemek için yeni fikir ve girişimleri aramayı, takip etmeyi sürdüreceğiz."