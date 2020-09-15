Son dakika! Yıllarca terör olaylarıyla anılan ilçede hizmet atağı - Son Dakika

Yıllarca terör olaylarıyla anılan ilçede hizmet atağı

Çukurca Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor

HAKKARİ - Yıllarca yaşanan terör olaylarıyla gündeme gelen Hakkari'nin Çukurca ilçesi, AK Parti'li Belediye Başkanı Ensar Dündar'la hizmet atağına geçti.

Göreve başladığından beridir ilçe merkezinde aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla sık sık adından söz ettiren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dürdar, daha önce güvenlik nedeniyle Bayrak Tepe bölgesinin stratejik bir nokta olmasından dolayı vatandaşlara açık olmadığını belirtti. Dündar, "Göreve başladığımız ilk günden itibaren bu alanı da ilçe halkımızın faydalanabileceği bir yer olması için çalışmalar başlattık. Bayrak Tepe bölgesindeki projemiz bitme aşamasına gelmiştir. Emniyet Müdürlüğümüz ile bir devir protokolü imzaladıktan sonra vatandaşlarımıza açık hale gelecektir. Bayrak Tepe bölgesi seyir alanı, havuz ve kafeteryadan oluşmak üzere geniş bir alan olacak. Bölgede gerekli peyzaj ve ağaçlandırma çalışması da başlattık. Bayrak Tepe bölgesine giden yolun parke taşı yapılması için belediye olarak ihaleye çıktık, yakın bir zamanda tamamlanacaktır. Bayrak Tepe inşallah kısa bir sürede halka açık hale gelecektir" dedi.

Çukurca'da konaklama sorunu tarihe karışıyor

Çukurca Belediyesinin bünyesinde kurmuş oldukları bir şirketle ilk etapta ilçede görev yapan kamu kurum ve vatandaşlar için 70 daireden oluşan bir proje hazırlayarak yapımına başladıklarını ifade eden Dündar, "Bunlar 42 tanesinin hızla kaba yapıları bitirilmiş olup bu yıl faaliyete geçilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kalan 28 tanesinin de yılsonuna doğru bitirilmesini hedeflemekteyiz. Amacımız 70 dairenin tümünü ivedi bir şekilde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. Çünkü ilçemizin en büyük sorunlardan birisi maalesef konut sorunudur. Bunun da üstesinden gelmeyi hedeflemekteyiz. Bu çalışmanın tamamı belediyemizin bütçesiyle yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Amacımız 500 yıl önceki atmosferi misafirlerimize yaşatmaktır"

İlçede düğün salonu, halı saha, yarı olimpik yüzme havuzu ve spor kompleksi çalışmalarının süratle devam ettiğini de söyleyen Başkan Dündar, 66 yıldır Yeşilçeşme Mahallesi'ne bağlı Hüberan mevkisindeki evlerin yaşadığı yol sıkıntısını da ortadan kaldıracaklarını kaydetti. 500 yıllık bir tarihi olan toplamda 21 evden oluşan kale evlerinin 7 tanesinin kabasını bitirdiklerini de belirten Dündar, şöyle devam etti:

"İç mimarisi olarak çalışmalar devam ediyor. Geriye kalan 14 evimiz için bütçe bulmaya çalışmaktayız. Aynı proje kapsamında Zap restoranın üstündeki bölümü de tamamlayarak butik otel haline dönüştürüp vatandaşlarımızın ve ilçemize gelen misafirlerimizin hizmetine sunacağız. Amacımız tamamen doğal olan ve bundan 500 yıl önceki atmosferi gelen misafirlerimize yaşatmaktır. Tarihi Çukurca evleri ve kalesi, Bey Mahallesi'ndeki tarihi kilise ve su bendi, Osmanlı Gümrük Noktası, Narlı köyündeki Şeh İsmail Türbesi, Meşeli köyüne bağlı Kayalık mezrasındaki Süleyman Peygamber Camisi ve en önemlisi Emir Şaban Camisi'nde yapılan restorasyonla birlikte ilçede inanç turizmi için ciddi bir azim var. Çukurca çok huzurlu bir yerdir. En ufak bir güvenlik problemimiz yok. Vatandaşımız istediği yerde geçimini sağlayabiliyor. Her türlü tarihi ve turizm yerlerini gezebiliyor. Çukurca çok güvenli ve huzurlu bir yerdir. Bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızı Çukurca'da misafir etmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum."