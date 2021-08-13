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YILLARDIR SÜREN SALDIRI DEHŞETİ KAMERADA; CANSIZ MANKEN, PARFÜM ŞİŞESİ, TAŞ, SOPA... - Son Dakika

YILLARDIR SÜREN SALDIRI DEHŞETİ KAMERADA; CANSIZ MANKEN, PARFÜM ŞİŞESİ, TAŞ, SOPA...

13.08.2021 10:55

Beyazıt'ta tekstil ürünleri satılan iş yerine bir grup, 2019 yılından beri aralıklarla saldırıyor.

Beyazıt'ta tekstil ürünleri satılan iş yerine bir grup, 2019 yılından beri aralıklarla saldırıyor.

Saldılarda yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde grubun, iş yerindekilere parfüm şişesi, taş, sopa, tezgah tahtaları hatta cansız manken attığı görülüyor

Yalın ONAT - Ömer HASARİSTANBUL(DHA)- KAPALIÇARŞI'ya yakın bir caddede tekstil ürünlerinin satışını yapan Öztürk ailesi uğradıkları saldırı sonrası yaklaşık 50 gündür dükkanlarına gidemiyor. İş yerine defalarca yapılan saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde bir grubun iş yerindeki bir kişiye sopalarla tekstil dükkanın önündeki cansız mankenler, taşlarla saldırması görülüyor. 2019'daki bir saldırıda iş yerinde çalışana parfüm şişesiyle saldırmaları kameraya yansıyor.

Öztürk ailesi bir süre önce dedelerinden kalma Kapalıçarşı yakınındaki bir caddede bulunan dükkanda tekstil ürünleri satıyordu. Ailenin 27 yaşındaki ferdi Polat Öztürk, dedelerinden kalan dükkanı işletmek için ABD'den geldi. İddialarına göre, kalabalık bir grup uzun süredir Öztürk ailesine ait dükkanı, kendi üstlerine geçirmek için aileye saldırıda bulunuyor. Saldırılardan korkan aile 45 gündür dükkanlarını açamıyor. 6 Ağustos Cuma günü sabahın erken saatlerinde dükkanı açan çalışanlar iddiaya göre aynı grup tarafından saldırıya uğradı. Aile çok kez savcılığa ve polis ekiplerine şikayette bulundu.

DAHA ÖNCE DE TİMUR ÖZTÜRK'ÜN KARDEŞİNİ KOMALIK ETMİŞLER

Polat Öztürk'ün iddiasına göre kardeşi Timur Öztürk, 2019 yılında dükkandayken bahsi geçen grupla sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşmesiyle bir kişi parfüm şişesini Timur Öztürk'e fırlattı. 19 yaşındaki Timur Öztürk kafasından aldığı darbe ile yere yığıldı. Saldırgan o yerdeyken bir şişeyi daha kafasına fırlattı. Beyin kanaması geçiren 19 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı, 11 gün komada kaldı.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öztürk ailesine ait dükkana defalarca saldıran grubun farklı günlerde kaydedilen saldırı anları, dükkandaki eşyaları dağıtması, parfüm fırlatılması, çalışanların darp edilmesi ve sokak ortasında tabanca alışverişleri kameraya yansıdı. Zaman zaman da saldırgan grup kameraların yerini değiştirip, güvenlik kamerasına tabure fırlatarak kendini gizlemeye çalıştı.

BİZİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYORLAR

Dükkan sahibi Polat Öztürk, Son 45 gündür dükkanımızı açamamızın sebebi, başımıza çok büyük bir çetenin dükkana çökmeye çalışmasından kaynaklanıyor. 2019'da küçük kardeşimi bu insanlar iki üç defa darp edip komaya sokmasıyla başladı. Bizi ölümle tehdit ediyorlar. Dükkanlarımızın önüne tezgah açıp satış yapmaya başlamışlar. Geçen hafta cuma günü elemanlarımız dükkanlarımızı açtığında, silahla tehdit edip kapattırdılar. Caddede sopalar ve sandalyelerle darp edip kafalarına vurup hastanelik ettiler. Bu çete durmuyor. Bizim dükkanımızı bizden almak istiyorlar. Bizden önce 11 tane dükkanı karşılıksız ele geçirmişler. Defalarca dükkanımızı yağmaladılar, camlarını kırdılar, camların çerçevelerini kırdılar. Son 50 gündür dükkanımız kapalı olduğu için 4.5- 5 milyon liralık bir zararım var. Çalışacak işçi bulamıyorum, darp edilmekten korkuyorlar dedi.

ÇETE MÜVEKKİLLERİMİN DÜKKANLARINI AÇMASINA İZİN VERMİYOR

Avukat Hadi Dündar Müvekkillerime bir tane çete dadanmış ve bu çete müvekkillerimin dükkanlarını açmasına izin vermiyor. Silahlar ellerindeyken dükkanın karşısında oturmaya başlıyorlar. Biz burada konuşurken bile karşı taraf dükkanın önünde satış yapıyor. Savcılığa gidip şikayette bulunuyorlar hiçbir tutuklama gerçekleşmiyor diye konuştu.

YILLARDIR SÜREN SALDIRI DEHŞETİ KAMERADA; CANSIZ MANKEN, PARFÜM ŞİŞESİ, TAŞ, SOPA...
YILLARDIR SÜREN SALDIRI DEHŞETİ KAMERADA; CANSIZ MANKEN, PARFÜM ŞİŞESİ, TAŞ, SOPA...
YILLARDIR SÜREN SALDIRI DEHŞETİ KAMERADA; CANSIZ MANKEN, PARFÜM ŞİŞESİ, TAŞ, SOPA...
YILLARDIR SÜREN SALDIRI DEHŞETİ KAMERADA; CANSIZ MANKEN, PARFÜM ŞİŞESİ, TAŞ, SOPA...
YILLARDIR SÜREN SALDIRI DEHŞETİ KAMERADA; CANSIZ MANKEN, PARFÜM ŞİŞESİ, TAŞ, SOPA...
YILLARDIR SÜREN SALDIRI DEHŞETİ KAMERADA; CANSIZ MANKEN, PARFÜM ŞİŞESİ, TAŞ, SOPA...
YILLARDIR SÜREN SALDIRI DEHŞETİ KAMERADA; CANSIZ MANKEN, PARFÜM ŞİŞESİ, TAŞ, SOPA...

İstanbul Kapalıçarşı, Timur Öztürk, Saldırı, Yalın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YILLARDIR SÜREN SALDIRI DEHŞETİ KAMERADA; CANSIZ MANKEN, PARFÜM ŞİŞESİ, TAŞ, SOPA... - Son Dakika


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