Son Dakika Haberleri: Son Dakika | Yılmaz Gökdel 79 yaşında hayatını kaybetti
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Son Dakika | Yılmaz Gökdel 79 yaşında hayatını kaybetti

7 saat önce

TFF'den yapılan resmi açıklama şöyle;A Milli Takımımızın eski teknik direktörü, eski milli futbolcu, Galatasaray Kulübü'nün eski oyuncusu ve Türk futbolunun değerli ismi Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Son Dakika | Yılmaz Gökdel 79 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]

TFF'den yapılan resmi açıklama şöyle;


A Milli Takımımızın eski teknik direktörü, eski milli futbolcu, Galatasaray Kulübü'nün eski oyuncusu ve Türk futbolunun değerli ismi Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti.


1984-1985 yıllarında A Milli Takımı çalıştıran, Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev alan Yılmaz Gökdel, 5 kez A Milli, 4 kez de Ümit Milli formayı giydi. Uzun yıllar Galatasaray'da futbol oynayan Gökdel, futbolu bıraktıktan sonra çok sayıda kulüpte teknik adamlık yaparak Türk futboluna uzun yıllar hizmet verdi.


Yılmaz Gökdel'in cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul Levent Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Merhum Yılmaz Gökdel'e Allah'tan rahmet; ailesi, tüm sevenleri, Galatasaray camiası ve futbol ailesine başsağlığı dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Gökdel, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:08 
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