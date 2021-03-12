Son dakika: Yine ara sokak, yine kurye kazası - Son Dakika

Paket servisi yapan kurye, ara sokakta bir anlık dikkatsizlik motosikletinin bir aracın çarpması sonucu kendisini yerde buldu.

Olay öğle saatlerinde Eskişehir Odunpazarı ilçesi Santral ve Çınar sokaklarının kesiştiği yerde gerçekleşti. T.Ç. yönetimindeki 26 TU 349 yönetimdeki hafif ticari araç, Santral sokakta seyreden İ.S. idaresindeki 26 ADA 085 motosiklete çarptı. Aracın çarpması sonrası İ.S. motosikletten yere düştü. Çarpmanın etkisiyle sağ kolunu kıpırdatamayan ve düştüğü yerde kalan talihsiz sürücünün yardımına çevre esnafı koştu. Ambulansın gelmesiyle ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.S., tedavisinin geri kalanı için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırdı.

Motorlu kuryenin hızlı olduğunu iddia eden araç sürücüsü T.Ç. ise işlemleri için polis ekiplerince Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ESKİŞEHİR