Son dakika haberi... Yine aynı alt geçit yine kaza: Virajı alamayan kadın sürücü duvara çarptı - Son Dakika

Yine aynı alt geçit yine kaza: Virajı alamayan kadın sürücü duvara çarptı

Olayın şokunu atlatamayan sürücü uzun süre araçtan çıkamadı

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında alt geçitten çıkış yapan kadın sürücü virajı alamayınca duvara çarptı. Uzun süre kazanın şokunu atlatamayan kadın aracından çıkamadı. Mahalle halkı ise her hafta en az 1 kazanın olduğu alt geçidin yıkılmasını istedi.

Olay Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Çaykara Caddesinde bulunan Hamidiye Alt Geçidinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Alt geçidi kullanan kadın sürücü 25 DS 654 plakalı FİAT marka Palio model aracıyla virajı alamayarak alt geçidin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken aracın yakıt deposu parçalandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Kazanın şokunu uzun süre atlatamayan kadın sürücü ekiplerin müdahalesiyle kendine gelerek araçtan indirildi. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. Alt geçit ise uzun süre ekipler tarafından trafiğe kapatıldı.

Öte yandan 50. Yıl Caddesini Çaykara Caddesine bağlayan Hamidiye kavşağı virajının keskin olması nedeniyle her hafta en az 1 sürücü alt geçitte virajı alamayarak duvara çarpıyor. Kavşakta kazasız gün yaşanmadığını dile getiren bölge esnafı kavşağın yeniden düzenlenmesine veya kapatılmasını istiyor. Duvara çarparak takla atan araçlar bölge sakinlerinin de korkulu rüyası oldu.