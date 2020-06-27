Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA 2 milyon 437 bin 119 öğrencinin gireceği YKS nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yasak saat 09.30 ile 15.00 arasında uygulanacak.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 437 bin 119 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 27-28 Haziran'da yapılıyor. Sınava 2 milyon 437 bin 119 öğrenci girecek. Sınav dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama saat 09.30 itibarıyla başladı. Kısıtlama nedeniyle yollar boş kaldı. Üsküdar'da polis ekipleri kısıtlama nedeniyle kurdukları noktada denetim yaptı.