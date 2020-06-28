Son dakika... YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi - Son Dakika

Son dakika... YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi

Son dakika haberi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sona erdi.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 2 milyon 437 bin 119 adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi sona erdi. İlk kez korona virüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen sınav sonrasında da adaylara sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de adaylara 180 dakika süre tanınırken, adaylara "Sosyal Bilimler - 1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri" alanlarında 40'ar soru olmak üzere toplamda 160 soru soruldu. Adaylar "Sosyal Bilimler 1" testinde, Türk Dili ve Edebiyatından 24, Tarih - 1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtlarken, "Sosyal Bilimler-2" testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, Felsefe grubundan 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ek Felsefe sorularından 6 soru yanıtladı. Adaylar ayrıca "Fen Bilimleri" testinde Fizik'ten 14, Kimya ile Biyoloji'den 13 soru ve Matematik'ten de 40 soru yanıtladı.

"İNSAN DÜŞMANINI BÖYLE SINAV YAPMAZ"

Sınavının kötü geçtiğini söyleyen Mihriban Erol, "Doğruyu söyleyeyim sınav kötü geçti. Dün daha zordu. Bugün düne göre bir tık daha iyiydi. Bilemiyorum ama insan düşmanını böyle sınav yapmaz bence, çok zordu" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR KOLAY OLABİLECEĞİNİ BİLSEM HİÇ ÇALIŞMAZDIM"

Sınav çıkışında ağlayarak annesine koşan Mihrimah Pınar Akbulut, "Çok güzel geçti. Bu kadar kolay olacağını bilsem hiç çalışmazdım. Edebiyatın bir bölümünü sormamışlardı. Çalışmalarımızın sonucu ise TYT matematiğe bağlı. Dün ki sınavda biraz heyecan yapıp matematikte sadece 32 tane işaretleyebildim, zamanım yetmedi. Bu kadar kolay beklemiyordum" diye konuştu.

"YERİ GELDİ ÖĞRETMEN YERİ GELDİ PSİKOLOG OLDUK"

Pandemiden dolayı çok zor bir süreç geçirdiklerini kaydeden anne Ayşe Akbulut ise "Tarihlerin ertelenmesi falan bizi sarstı. Bu dönemde hem öğretmen hem anne hem doktor yeri geldi psikolog olduk. Okul, dershane, öğretmen yok. Emeklerimizin karşılığını alacağımızdan eminim" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:57 Kaynak: İHA

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