Son Dakika: YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı - Son Dakika
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Son Dakika: YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

18.06.2023 18:42

Son dakika: YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı süreci, TYT ve AYT'nin ardından 120 dakika süren YDT'nin tamamlanmasıyla sona erdi. Tüm oturumların sona ermesinin ardından sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAPLAR YAYINLANDI

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına "https://cdn.osym.gov.tr/yks-kitap.html" bağlantısından ulaşılabilecek.

Son Dakika: YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

TÜM OTURUMLAR TAMAMLANDI

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sorularını (TYT) dün yanıtlamıştı. Adaylar, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını ise bugün cevapladı. Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.

Son Dakika: YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

22 SINAV MERKEZİNDE İLK KEZ YSK YAPILDI

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye 13 bin 513, AYT'ye 9 bin 528, YDT'ye ise 1165 engelli aday katıldı. Engelli adaylar için 2023 YKS'de, üç oturumda toplam 10 bin 103 okuyucu ve işaretleyici görev yaptı. Sınava, ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlandı.

Son Dakika: YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Bu yıl 22 sınav merkezinde ilk defa YKS yapıldı. Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

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