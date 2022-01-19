Son dakika... Yoğun kar nedeniyle hastaneye yetiştirilemeyince ambulansta doğum yaptı - Son Dakika

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinin kırsal Arıklı Mahallesi'nde doğum sancısı tutan A.Y., yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye yetiştirilemeyince bebeğini ambulansta dünyaya getirdi.

?Kızıltepe'nin kırsal Arıklı Mahallesi'nde doğum sancısı tutan A.Y.'nin yakınlarının ihbarı üzerine ambulans sevk edildi. Kar yağışı nedeniyle ekipler, mahalleye güçlükle ulaştı. A.Y.'yi ambulansa alan ekipler, ilerlemekte güçlük çekince yolda doğum başladı. Ekiplerin müdahale ettiği A.Y., bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne getirilen A.Y. ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.