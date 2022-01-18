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Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı

18.01.2022 11:31

Son dakika! Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi, yoğun kar yağışı sebebiyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı. İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç trafiği oluştu.

Türkiye'nin soğuk havaya teslim olduğu bugünlerde, birçok ilde ekipler kar yağışıyla mücadele ediyor. Bazı illerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, trafik ise bu durumdan olumsuz etkileniyor.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle trafik çift taraflı olarak durduruldu. İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç trafiği meydana geldi. Ekiplerin hummalı çalışması sonrasında yol tekrar çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

BALO DAĞI'NDA TIR GEÇİŞLERİNE İZİN YOK

Öte yandan, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor. Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Elmalık ve Kaynaşlı mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır tonajlı tırların İstanbul ve Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor. Ağır tonajlı tırlar ve kamyonlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor.

DOĞU DA KARA TESLİM OLDU

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te de olumsuz hava koşulları nedeniyle 201 yerleşim biriminin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Ankara, Kestel, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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