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Son dakika! Yoğun kar yağışı Van Gölü için umut oldu - Son Dakika

Son dakika! Yoğun kar yağışı Van Gölü için umut oldu

26.01.2022 12:22
Son dakika! Yoğun kar yağışı Van Gölü için umut oldu

Son dakika gündem haberi... Van'da etkili olan yoğun kar yağışı, iklim değişikliği nedeniyle su seviyesinde büyük düşüş yaşanan Van Gölü için umut oldu.

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı, iklim değişikliği nedeniyle su seviyesinde büyük düşüş yaşanan Van Gölü için umut oldu.

Türkiye'de yaşanan iklim değişikliği nedeniyle azalan yağışlar ve artan sıcaklıklar, barajların ve göllerin çekilmesine, yer altı sularının da azalmasına neden olmuştu. İklim değişikliğinden etkilenen Van Gölü'nün de su seviyesi çekilerek korkutucu boyuta ulaşırken, bu yıl Van ve çevre illerde etkisini gösteren yağışlar herkesi sevindirdi. Yoğun kar yağışı, Van Gölü başta olmak üzere bölgedeki sulak alanlar için umut oldu.

Son zamanlarda artan yağışları yaşanan kuraklığa karşı olumlu gördüklerini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, "Küresel iklim değişiklikleri konulu birçok açıklama yapılıyor. Bugün içinde bulunduğumuz durum aslında bunu iyi özetliyor. İklim değişikliği dediğimiz şey tam da bu. Yazın hiç beklemediğiniz kuraklıkları yaşarken, 50 yılın en sıcak yaz mevsimini yaşadık ifadeleri kullanılırken, kış aylarında da benzer bir tablo ile yüz yılın en soğuk kışını kuzey yarım küre yaşıyor. Bir taraftan ekstrem sıcaklıklar yaşanırken Arjantin gibi ülkelerde, diğer taraftan kuzey yarım küre soğukla çok ciddi bir şekilde mücadele ediyor. Bunun temel nedeni küresel ısınmayla birlikte yaşanan o 2 derecelik sıcaklık artışı dünyada ekstremlerin yaşanmasına neden oluyor. Bir taraftan sıcaklık yaşanırken, değer tarafta kar yağışı ve şiddetli yağmur, dolu yağışlarıyla dünyanın birçok farklı noktasında doğal felaketlerin yaşanmasına neden oluyor" dedi.

"KAR YAĞIŞI KURAKLIK İÇİN OLUMLU BİR GELİŞME"

Yoğun yağışların kuraklık açısından önemli olduğunu ifade eden Alaeddinoğlu, "Son birkaç gündür özellikle ülkemiz ve dünyanın birçok noktasında çok ciddi bir kar yağışı var. Geçen yıl yaşadığımız kuraklıktan sonra kar yağışı özellikle bu havza için anlamlıdır. Düşen her kar yağışı toprağa sızan su miktarındaki fazlalığı ifade ettiği için seviniyoruz. Kar yağışı bir taraftan insan hayatını olumsuz etkiliyor ama diğer taraftan bizim önümüzdeki yıllarda kullanabileceğimiz suyu sağlayacağı için olumlu bir gelişme" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE VE HAVZAMIZDA EKSTREMLER GÖRECEĞİZ"

Artan yağışlara karşı yaz mevsiminde sıcakların artacağını belirten Alaeddinoğlu, "Tüm bunlar uzun bir süreç içinde anlamlı mı sorusunu sorduğumuzda, iklim değişikliğinin oluşturacağı etkileri ön görmek mümkün değil. Yarın daha şiddetli bir kuraklık mı yaşanır, daha şiddetli yağışlar mı başlar bilmiyoruz. Umarım insan hayatını olumsuz etkilemeden havzanın ve ülkenin ihtiyaç duyduğu su kaynakları kar yağışı ve normal yağışlarla, sağanak olmayacak şekilde gerçekleşsin. Bunu ummaktan başka temennimiz yok ama bundan sonra iklim değişikliğiyle beraber yani o sıcaklarda yaşanan artışla birlikte bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de ve havzamızda ekstremler göreceğiz. Bundan sonraki süreçte ya şiddetli kuraklıklar göreceğiz ya şiddetli sağanaklar ya şiddetli soğuklar göreceğiz. Yani bundan sonra sürekli böyle ekstremlerle karşılaşacağız. Birçok yere yağış düşmezken, bir alana yoğun bir şekilde yağış düşecek ve o bölgede yaşayan birçok insanımızın bundan zarar almasına neden olacak. Soğuk ve yağışların ardından ise çok daha şiddetli sıcaklıklar göreceğiz. Bugüne kadar hiç görmediğimiz, bundan sonra süreç bu şekilde devam edecek ve bu tür durumları çok göreceğiz" şeklinde konuştu.

(Yunus Tuğrul/İHA)

Son dakika! Yoğun kar yağışı Van Gölü için umut oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yoğun kar yağışı Van Gölü için umut oldu - Son Dakika


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