Son dakika... Yoğun sis kazaya neden oldu - Son Dakika

Son dakika... Yoğun sis kazaya neden oldu

21.10.2020 11:59
Son dakika... Yoğun sis kazaya neden oldu, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi... Eskişehir-Sarıcakaya yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle virajı alamayan araç bariyerlere çarparak devrildi.

Eskişehir- Sarıcakaya yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle virajı alamayan araç bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza, sabah saatlerinde Sarıcakaya yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşen sürücü, 35 NIM 06 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarpan araç kontrolden çıkarak devrildi. Araçta maddi hasar oluşurken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine tek şeritten akan trafik, devrilen aracın çekici ile kaldırılmasıyla normale döndü. - ESKİŞEHİR

Son dakika... Yoğun sis kazaya neden oldu
Son dakika... Yoğun sis kazaya neden oldu
Son dakika... Yoğun sis kazaya neden oldu

Sarıcakaya, Eskişehir, Kaza, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Yoğun sis kazaya neden oldu - Son Dakika

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