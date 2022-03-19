Son Dakika | Yokuştan inerken kayan tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı - Son Dakika
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Son Dakika | Yokuştan inerken kayan tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı

19.03.2022 06:43
Son Dakika | Yokuştan inerken kayan tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı

Bir son dakika haberine göre İstanbul Kartal'da, kar yağışından dolayı kayan tırın çarptığı park halindeki minibüs, hasta almak için bekleyen ambulansa çarptı.

İstanbul Kartal'da, kar yağışından dolayı kayan tırın çarptığı park halindeki minibüs, hasta almak için bekleyen ambulansa çarptı.

Cumhuriyet Mahallesi Yüzüncü Yıl Caddesi'nde, yokuştan inmeye çalışan 77 ABA 350 plakalı tır, kardan dolayı kayganlaşan yolda kayınca park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kayan minibüs de hasta bekleyen ambulansa çarptı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri de kaza yapan araçlarda inceleme yaptı. Kimsenin yaralanmadığı kazada, üç araçta hasar oluştu.

Görgü tanıklarından Ramazan Ercan, "Tır yukarıdan kayarak geldi. Park halindeki servise vurdu. Servis de hasta almaya gelen ambulansa vurdu. Yaralı falan yok. Ambulans yan şekilde durdu." dedi.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Cumhuriyet Mahallesi, İstanbul, Minibüs, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yokuştan inerken kayan tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı - Son Dakika


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