Son dakika... Yol kenarında cesedi bulundu; eski eşi, sevgilisiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika... Yol kenarında cesedi bulundu; eski eşi, sevgilisiyle gözaltına alındı

09.03.2022 11:56
Son dakika... Yol kenarında cesedi bulundu; eski eşi, sevgilisiyle gözaltına alındı

Son dakika haberi... ANTALYA'da zihinsel engelli Selahattin Erbaş'ın (52), yol kenarında cansız bedeni bulundu.

ANTALYA'da zihinsel engelli Selahattin Erbaş'ın (52), yol kenarında cansız bedeni bulundu. Darbedilerek öldürüldüğü değerlendirilen Erbaş'ın eski eşi Ç.Y. (45) ve onun birlikte yaşadığı U.P. (41) gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesine bağlı Geyikbayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde, hareketsiz yatanın Selahattin Erbaş olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Erbaş'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatan ekipler, vücudunda yara ve darp izleri bulunduğunu tespit etti. Olay yerine 200 metre uzaklıktaki evde yapılan incelemede ise kan izlerine rastlanıldı. Jandarma, evde bulunan Ç.Y. adlı kadın ile U.P.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Darbedilerek öldürüldüğü değerlendirilen Selahattin Erbaş'ın cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Ç.Y.'nin, Selahattin Erbaş'ın eski eşi olduğu, boşandıktan sonra U.P. ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.


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Yol kenarında kanlar içerisinde çıplak erkek cesedi bulundu! Eski karısı gözaltında Yol kenarında kanlar içerisinde çıplak erkek cesedi bulundu! Eski karısı gözaltında

Konyaaltı, Jandarma, Engelli, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Yol kenarında cesedi bulundu; eski eşi, sevgilisiyle gözaltına alındı - Son Dakika


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