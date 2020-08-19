Son dakika! Yol kenarında yaralı bulunan şahıs hastanede öldü
Son dakika habere göre Karaman'da yol kenarında yaralı bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Karaman'da yol kenarında yaralı bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabaha karşı merkeze bağlı Dereköy köyünde bulunan Fisandun Baraj Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köylülerin yol üzerinde kimliği belirsiz bir kişinin kanlar içerisinde yattığını 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine varan sağlık ekibi, aşırı kan kaybından dolayı bilinci kapalı olan şahsı hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Sağ kolunda kesik bulunan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma yaptığı soruşturmada ölen şahsın 28 yaşındaki Ali Beke Alan olduğunu belirledi. Olayı çözebilmek için soruşturmayı derinleştiren jandarma, gecenin ilerleyen saatlerinde köye giden araçları tespit edebilmek için kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonunda oyalın olduğu saatlerde bir otomobilin köye giriş çıkış belirlendi. Plakasından adresine gidilen otomobili park halinde kan izleri ve arka camı kırık vaziyette bulan jandarma olayla ilgili olarak 1'i kadın 2 kişiyi gözaltına aldı. Otomobil çekici ile jandarmanın otoparkına çekilirken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 14:51
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Yol kenarında yaralı bulunan şahıs hastanede öldü - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Enerji kaynağının yeri belli oldu Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi Fenerbahçe ile anlaşan Jose Sosa, imza için İstanbul'a geldi Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu Beşiktaş ile sözleşme yenileyen Necip Uysal, maaşında da yarı yarıya indirime gitti Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Gökhan İnler ile yollarını ayırdı Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü UEFA, Süper Kupa'nın sınırlı seyirciyle oynanma ihtimalinin olduğunu açıkladı Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti