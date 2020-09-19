Son dakika... Yol ortasında drift yapan trafik magandası, polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Bahçelievler'de yol ortasında drift ve patinaj yapan trafik magandası, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bahçelievler'de trafikte drift yaparak aracının lastiklerini yakan trafik magandası, kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri araç ve sürücüyü tespit etti. Zanlı Ümit C. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ümit C'ye 6 bin 141 TL idari para cezası kesilirken ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. - İSTANBUL