Yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

ANKARA'da, caddede annesinin elini bırakarak yola fırlayan Fırat Coşar (6), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Cevizlidere Caddesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte yolun karşısına geçerken bir anda yola fırlayan Fırat Coşar'a, Hasan R. (71) yönetimindeki 06 FE 4343 plakalı otomobil çarptı. Çoşar yaralanırken, otomobil sürücüsü ile çevredekiler yaralı çocuğun yardımına koştu. Fırat Coşar, otomobille hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Sürücü Hasan R. ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hasan R., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza anı cadde üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Fırat Çoşar'ın yolun karşısına geçerken refüjden yola fırladığı, bu sırada otomobilin çarptığı yer aldı. Kazanın ardından yaşanan panik ve yaralı çocuğun otomobille hastaneye götürülmesi de kameraya yansıdı.