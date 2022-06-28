Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 19 yaralı - Son Dakika
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Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 19 yaralı

28.06.2022 01:00

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 19 yaralı Kastamonu'da yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan yolcu otobüsündeki yardımcı şoför hayatını kaybetti, 1'i ağır 19 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 19 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan yolcu otobüsündeki yardımcı şoför hayatını kaybetti, 1'i ağır 19 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Ankara çevreyolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu'dan Ankara'ya gitmek için saat 22.00 sıralarında yola çıkan, 42 SY 617 plakalı, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1'i ağır 19 kişi yaralanırken, ismi öğrenilemeyen yedek şoförün de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ile itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 19 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 19 yaralı - Son Dakika
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