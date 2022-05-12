Son dakika... Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sabah 05.30 sıralarında bir yolcu otobüsü aynı yönde seyir halindeki tıra arakadan çarptı. Kazada otobüs muavininin ayağı koparak yaralanırken tır sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi Manisa- Akhisar Karayolunda sabah saat 05.30 sıralarında A.A. (60/E) idaresindeki 34 FCH 947 plakalı yolcu otobüsü, A.G. (60/E) idaresindeki aynı yönde ilerleyen 16 BS 449 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpma sonucu tır devrilirken tırın sürücüsü A.G. hafif şekilde yaralandı. 34 FCH 947 plakalı yolcu otobüsünde kadın muavin olarak bulunan F.Ç. (38) ise ayağı koparak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine ve CBÜ hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol yapılan çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikata başlandı. - MANİSA