Yolcu otobüsünde toplam 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Yolcu otobüsünde toplam 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, toplam 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, toplam 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Manisa ve Salihli narkotik ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik dün yol kontrolü gerçekleştirdi. İlçe girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi Bulunan uyuşturucu sonrası gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.



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