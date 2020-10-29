Son dakika... Yolda kalan engelliye, jandarmadan yardım eli - Son Dakika

Son dakika... Yolda kalan engelliye, jandarmadan yardım eli
29.10.2020 16:09
Son dakika haber: TRABZON'un Akçaabat ilçesinde akülü engelli aracının lastiğinin patlamasıyla yolda kalan engelli Ömer Bulut'u (67), jandarma ekipleri kucaklayarak, ekip arabasına bindirdi ve evine bıraktı.
TRABZON'un Akçaabat ilçesinde akülü engelli aracının lastiğinin patlamasıyla yolda kalan engelli Ömer Bulut'u (67), jandarma ekipleri kucaklayarak, ekip arabasına bindirdi ve evine bıraktı.
Akçaabat ilçesinde yaşayan engelli Ömer Bulut'un, Meşeli- Akçaabat grup yolunda kullandığı akülü engelli aracının lastiği patladı. Jandarmayı arayan Bulut, yolda kaldığını belirterek, yardım istedi. Harekete geçen jandarma ekipleri, yolda kalan engelli Bulut'u kucaklayarak, ekip arabasına bindirdi ve evine bıraktı. Lastiği patlayan engelli aracını da tamir ettiren jandarma ekipleri, aracı, Bulut'a teslim etti.
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