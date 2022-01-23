ELAZIĞ'ın Kuşhane köyünde yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan köyde yalnız yaşayan ve ilacı biten fiziksel engelli şeker hastası Orhan Bektaş'ın ilaç ve diğer sağlık malzemeleri jandarma tarafından evine getirilerek, teslim edildi.

Merkeze bağlı Kuşhane köyünde yaşayan Orhan Bektaş, 112'yi arayarak şeker hastası ve yatağa bağımlı olduğunu, köy yolunun kapalı olması nedeniyle ilaçlarının temin edilmesini istedi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı İçme Jandarma Karakol Komutanlığı, Bektaş ile telefonla irtibat kurarak kullandığı ilaçların ismini ve diğer sağlık malzemelerini öğrendi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı köye giden ekipler, Aktaş'ın evine ulaşmak için bir süre karda yürüdü. Zorlu yolculuğun ardından jandarma ekiplerini karşısında gören Aktaş büyük sevinç yaşadı. Sevinç gözyaşları döken Aktaş, "Sizin hakkınızı nasıl öderim? Allah razı olsun" diyerek ilaçlarını getiren jandarma personeline teşekkür etti.

- Elazığ