Son dakika haberleri! Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı

05.03.2021 20:29

Son dakika 3. sayfa haberine göre Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı İşçilerin halayla başladıkları eylem gözaltıyla sona erdi İşçileri kovmakla tehdit edip, taciz ediyorlarmış Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros Şekerpınar deposu önünde eylem yapan işçiler, yolu kapatmak isteyince polis müdahale etti,...

Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı

İşçilerin halayla başladıkları eylem gözaltıyla sona erdi

İşçileri kovmakla tehdit edip, taciz ediyorlarmış

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros Şekerpınar deposu önünde eylem yapan işçiler, yolu kapatmak isteyince polis müdahale etti, 14 işçi gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros Şekerpınar deposu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sendikalaştıkları için ücretsiz izne çıkarılan, yaklaşık 10 gün önce de Kod29 ile işten çıkarılan işçilerin depo önünde direnişlerinin 60 gününde gerginlik yaşandı. İşçiler sabah erken saatlerde deponun önüne gelerek eylemlerine başladı. İlk olarak mikrofonla depoya doğru seslerini duyurmaya çalışan işçiler, daha sonra halay çekip, oyun havası oynayarak eylemlerini sürdürdü. İşçilerin eylemi gün boyu devam etti. Polis ekipleri de gün boyu tedbir amaçlı bölgede bekledi. İş çıkış saatinde işçilerin servislerin geçmesine müsaade etmemeleri ve yolu kapatmaları üzerine bölgede hazır bekleyen polis ekipleri müdahale etti. İlk olarak işçileri megafon ile uyaran ekipler, daha sonra direnişi sürdüren işçileri gözaltına aldı. Toplamda 14 işçinin gözaltına alındığı öğrenildi.

"İçeride yapılan baskılara hala devam ediliyor"

Yaklaşık 2,5 senedir Migros depoda çalıştığını söyleyen Sevim Gödeş, "Direnişimizin 50. gününe kadar bizi ücretsiz izne mahkum ettiler. 51. günde ahlaksız olan Kod 29 ile bizi işten çıkardılar. İlk başta ücretsiz izne karşı burada direniyorduk, şimdi Kod 29'a karşı burada direnmeye devam ediyoruz. Haklarımızı alana kadar, tacizci amirler kovulana kadar burada direnmeye devam edeceğiz. Baskılar çok olmaya başladı. Özellikle kadın arkadaşlarımıza çok baskı uygulamaya başladılar. Mobbing olsun, tehdit olsun, psikolojik şiddet olsun, taciz olsun, bunlar çok artmaya başladı. İçeride yapılan baskılara hala devam ediliyor. Sözde istifa eden tacizci amirler kovuldu diye bir söylenti çıktı. Ama hala içeride bulunuyor. İçeride hala kadın çalışanlara fiziksel tacizler devam ediyor. Kadınlarımızı 3 şekilde tehdit etmeye çalışıyorlar; 'Ya sen kendin kabul edeceksin, ben sana dokunacağım, ya senin ailen duyacak ya da sen bu işten kovulacaksın' diye bu 3 seçenek ile kadın arkadaşlarımıza baskı uygulamaya devam ediliyor" dedi.

"Migros'un giriş ve çıkışının yolunu keserek eylem alanına çevirdik"

Çektiği bir fotoğraf yüzünden gözaltına alındığını söyleyen Aynur Demir ise "Ücretsiz izne karşı direnirken 50 günün sonunda bizi Kod 29 ile işten attılar. Ondan sonra 10 gündür Kod 29'a karşı direniyorduk. Direndiğimiz zaman baktık yine sesimiz duyulmuyordu. Bu esnada Migros'un giriş ve çıkışının yolunu keserek eylem alanına çevirdik. Hakkımızı aramak için, sesimizi duyurmak için bunu yapmak zorundaydık. Bugün deponun içerisini çekmek istedim. Bir fotoğraf için beni gözaltına aldılar. Bu esnada telefonuma da el koydular. Telefonuma el koyduktan sonra gelen telefonları cevaplamama bile izin vermediler. Sanki örgütlü teröristiz gibi bize muamele gösteriyorlar" diye konuştu.

Son dakika haberleri! Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı

MİGROS TİC. A.Ş., Çayırova, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı - Son Dakika


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