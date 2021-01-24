Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu karla kaplı mezrada mahsur kalan yaralı çocuk ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Nallıkaya köyünün Turgutlu mezrasında yaşayan 12 yaşındaki Musa Cebe, oyun oynadığı sırada yüksekten düştü.
Yaralanan Cebe'nin ailesinin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen 112 Acil servis ekipleri, yolun kar nedeniyle kapanması sonucu mezraya ulaşamadı.
Siirt Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmayla mezranın yolu ulaşıma açıldı.
Cebe, daha sonra ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Kaynak: AA
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