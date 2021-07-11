İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Aysel Öğüt (63) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Kuşadası- Seferihisar kara yolu üzerinde meydana geldi. Menderes'ten Seferihisar yönüne giden A.N.S.'nin kullandığı 35 ADC 342 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Aysel Öğüt'e çarptı. Öğüt çarpmanın şiddetiyle asfalta fırladı. Çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öğüt'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Öğüt'ün cenazesi Seferihisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, otomobil sürücüsü A.N.S'yi gözaltına aldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın öldü - Son Dakika