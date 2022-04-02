Son Dakika | Yolun karşısına geçerken tırın çarptığı genç öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Yolun karşısına geçerken tırın çarptığı genç öldü

02.04.2022 21:34
Son Dakika | Yolun karşısına geçerken tırın çarptığı genç öldü

Son dakika haber... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Mahmut Kuş, seyir halindeki tırın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Mahmut Kuş, seyir halindeki tırın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Y.B. (41) idaresindeki 79 AAH 478 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen Kuş'a İslahiye-Hassa karayolu Sulumağara Mahallesi yakınlarında çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuş'un cenazesi İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Mahmut Kuş, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yolun karşısına geçerken tırın çarptığı genç öldü - Son Dakika


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