Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Mahmut Kuş, seyir halindeki tırın çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Y.B. (41) idaresindeki 79 AAH 478 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen Kuş'a İslahiye-Hassa karayolu Sulumağara Mahallesi yakınlarında çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kuş'un cenazesi İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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