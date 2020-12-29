Son dakika: Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü - Son Dakika

Son dakika: Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü

Edinilen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Mehmet Kartal (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Mehmet Kartal (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam, Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Kartal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak, ağır yaralanan Kartal, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kartal, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 4 çocuk babası Kartal'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Öte yandan Mehmet Kartal'a çarptıktan sonra kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan Mehmet Kartal'a çarptıktan sonra kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

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