Son dakika haber: 'Yol verme' kavgasında darp ettiği şahsın akrabaları tarafından öldüresiye dövüldü - Son Dakika

'Yol verme' kavgasında darp ettiği şahsın akrabaları tarafından öldüresiye dövüldü

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Yolunu kestikleri sürücüye öldüresiye dayak kamerada

İSTANBUL - Sarıyer'de iki gün önce yol verme tartışması yüzünden darp ettiği şahsın akrabaları tarafından yolu kesilen sürücü, sopa, tekme ve yumruklarla öldüresiye dövüldü. Saldırganlar sürücüye sopalarla vurup tekme attıkları anlar ise cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili 7 şüpheli Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi Şehit Mehmet Yılmaz Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki gün önce Kağıthane'de seyir halinde olan Özkan A., yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi darp etti. Yaşanan olayın ardından Özkan A. Dün gece 34 VF 8870 plakalı aracıyla seyir halindeyken, darp ettiği şahsın akrabaları tarafından yolu kesilerek durduruldu.

Yolunu kesip sopa, tekme ve yumruklarla öldüresiye dövdüler

Özkan A.'nın yolunu keserek araçtan inen 7 kişi, sürücüyü araçtan indirerek sopa, tekme ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Saldırganlar Özkan A.'yı sopalarla yere düşürdü, daha sonra de yerde uzun süre tekmeledi. Sinirlerine hakim olamayan saldırganların Özkan A.'nın aracına sopalarla vurması sonucu maddi hasar meydana geldi. Yaşanan olayın ardından saldırganlar geldikleri araçlara binerek olay yerinden kaçtı.

Yakalanan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, polis ekipleri ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen R.A., N.A., T.A., H.Y., Ü.Z., A.Y. ve İ.Y. kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Trafikteki öldüresiye dayak kamera

Sarıyer'de yolu kesilen sürücünün öldüresiye dövüldüğü anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, saldırganların sürücüyü darp ettiği, yere düşünce sopalarla vurduğu ve araca da sopalarla vurarak zarar verdiği görülüyor.