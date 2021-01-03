Son dakika... Yozgat İl Özel İdare ekipleri, sokak hayvanları için mama bıraktı - Son Dakika

Yozgat'ta İl Özel İdare ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından olumsuz etkilenen sahipsiz hayvanlar için belirli alanlara mama takviyesinde bulundu.

Ekipler, Çamlık Milli Parkı ve hayvan beslenme odaklarına sahipsiz kedi ve köpekler için mama bıraktı.

İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şükrü Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat Valisi Ziya Polat'ın talimatıyla, sokak hayvanları için 2,5 ton mama alındığını söyledi.

İl Özel İdare ekiplerinin de gönüllü olarak görev yaptığını ifade eden Arslan, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlarımız dışarı çıkamıyor, pikniğe gidemiyor. Bu nedenle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekiyor." dedi.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte cadde ve sokaklar boş kaldı.