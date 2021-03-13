Son dakika! Yozgat'ın yöresel yemeği "testi kebabı"na yoğun ilgi - Son Dakika

Son dakika! Yozgat'ın yöresel yemeği "testi kebabı"na yoğun ilgi

13.03.2021 13:29
Son dakika! Yozgat'ın yöresel yemeği

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında lokanta ve restoranların yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başlamasının ardından Yozgat'ın yöresel yemeklerinden testi kebabı yoğun ilgi görüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında lokanta ve restoranların yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başlamasının ardından Yozgat'ın yöresel yemeklerinden testi kebabı yoğun ilgi görüyor.

Kuzu eti, domates, biber, soğan, sarımsak ve baharatlarla harmanlandıktan sonra özel olarak imal edilen çanak kaplara doldurulan testi kebabı, boyutuna göre 1,5 ile 2,5 saat arasında odun ateşinde piştikten sonra servis ediliyor.

Yozgat Zafer Türk Mutfağı İşletme Müdürü Muhammet Emin Ekici, gazetecilere, salgın nedeniyle kapalı oldukları dönemde paket ve gel al servisi olarak hizmet verdiklerini belirtti.

Yeni normalleşmeyle yüzde 50 düşük kapasite ile hizmete başladıklarını anlatan Ekici, "Gelen misafirlerimizin HES kodunu kontrol ediyoruz. Masa mesafelerimiz ayarlandı. Müşterilerimiz arasında en fazla testi kebabı rağbet görüyor. Devletimizin vermiş olduğu tüm talimatları uygulayarak bir daha kapanmak istemiyoruz. En büyük sevincimiz bütün personelimizle hizmete başlamamızdır." dedi.

Müşterilerden Saffet Susam da testi kebabını özlediklerini dile getirerek, "Yeğenimle bugün restorana geldik, testi kebabı yiyoruz. Testi kebabı Yozgat adına tescilli, bütün vatandaşlara da tavsiye ederim." diye konuştu.

Hüseyin Doğan da testi kebabını çok sevdiğini ve özlediğini aktararak, "Bugün dayımla birlikte uzun bir aradan sonra testi kebabı yiyoruz, ustaların eline sağlık." ifadelerini kullandı.

Aşçılardan Akif Kaynak da testi kebabının yapılışını şöyle anlattı:

"Kuzu eti, doğranmış domates, biber, soğan, sarımsak ve biber karıştırıp harmanladıktan sonra testilere dolduruyoruz. Üzerini de genellikle hamur ile kapatıp üzerinde bir delik açıyoruz. Hazırlanan testi odun ateşinde pişiriyoruz. Testi kebabına su eklemiyoruz, etin suyu ile pişiyor. Piştikten sonra da testiyi kırıp servis ediyoruz."

Zafer Türk, Domates, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yozgat'ın yöresel yemeği 'testi kebabı'na yoğun ilgi - Son Dakika


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