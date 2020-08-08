Son dakika... Yozgat Milletvekili Başer, inşaatı süren okulları inceledi - Son Dakika

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, okul inşaatlarını inceleyerek İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'dan bilgi aldı.

Eski devlet hastanesi yerine yapılan 32 derslikli okul inşaatı incelemesinden sonra gazetecilere açıklama yapan Başer, iktidar olarak eğitime büyük önem verdiklerini, kenti modern okullarla donattıklarını söyledi.

Başer, 32 derslikli okulun modern sınıflar, laboratuvar, kapalı ve açık spor alanlarının bulunduğunu anlatarak, "Öğrencilerimiz burada akademik eğitimle birlikte sosyal, kültürel ve spor yönünden de önemli bir imkana kavuşmuş olacak. Bu okulumuzda ayrıca hobi bahçelerimiz yer alacak." dedi.

Ticaret meslek lisesi inşaatının bu yıl tamamlanarak 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazır hale getirileceğini kaydeden Başer, "Bu okullarımızın hizmete açılmasıyla Yozgat merkezde ikili eğitim yapan okulumuz kalmayacak. Tamamı tekli eğitime dönmüş olacak. İnşallah öğrencilerimiz bu okullarımızda geleceğe en iyi şekilde hazırlanacak." diye konuştu.