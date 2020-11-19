Yozgat'ta 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle 2 bin 20 çocuğa oyuncak dağıtıldığı bildirildi.

Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, il genelinde belirlenen 2 bin 20 çocuğun oyuncakla sevindirildiği belirtildi.

Açıklamada, çocuklara, oyuncakların yanı sıra, ihtiyaçlarına göre mont, bot, eşofman ve kırtasiye malzemesi de dağıtıldığı, kent merkezinde 6 çocuğun hediyesini Vali Ziya Polat'ın verdiği kaydedildi.