Yozgat'ta 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle 2 bin 20 çocuğa oyuncak dağıtıldığı bildirildi.
Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, il genelinde belirlenen 2 bin 20 çocuğun oyuncakla sevindirildiği belirtildi.
Açıklamada, çocuklara, oyuncakların yanı sıra, ihtiyaçlarına göre mont, bot, eşofman ve kırtasiye malzemesi de dağıtıldığı, kent merkezinde 6 çocuğun hediyesini Vali Ziya Polat'ın verdiği kaydedildi.
- Kaynak: AA
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