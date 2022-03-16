Son dakika: Yozgat'ta başarılı bekçi ve polisler ödüllendirildi - Son Dakika
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Son dakika: Yozgat'ta başarılı bekçi ve polisler ödüllendirildi

16.03.2022 10:54
Son dakika: Yozgat'ta başarılı bekçi ve polisler ödüllendirildi

Son dakika haberlerine göre Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 polis memuru ve 1 çarşı mahalle bekçisine, özverili çalışmaları dolayısıyla başarı ve teşekkür belgesi verildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 polis memuru ve 1 çarşı mahalle bekçisine, özverili çalışmaları dolayısıyla başarı ve teşekkür belgesi verildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, görevleri esasında göstermiş oldukları üstün gayret ve özverili çalışmaları dolayısıyla çarşı mahalle bekçisi ile polislere, başarı ve teşekkür belgesi takdim ederek ödüllendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende üstün başarı gösteren personellere çeşitli hediyeler veren Emniyet Müdürü Esertürk, tüm personele çalışmalarında başarılar diledi. - YOZGAT

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Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Yozgat'ta başarılı bekçi ve polisler ödüllendirildi - Son Dakika


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