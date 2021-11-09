Son dakika... Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.
Sorgun ilçesinde 5 adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
Evlerde yapılan aramada şüphelilere ait cep telefonları ve sim kartı, veri depolama özelliğine sahip hafıza kartı, ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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