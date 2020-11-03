Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylül ve ekim aylarında karantina kuralını ihlal eden 79 kişi yurtlara yerleştirildi.

Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte ekim ayında yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 385 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 415 bin 100 lira, 93 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca 68 bin 460 lira olmak üzere toplam 483 bin 560 lira ceza uygulandı.

Kentte eylül ve ekim aylarında yapılan denetimlerde ise karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 79 kişi KYK'ya ait yurtlara yerleştirildi.

Karantina sürelerini tamamlayan 75 kişi yurtlardan tahliye edildi.