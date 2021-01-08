Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sebze ve meyve pazarını denetledi.

Ekipler, Yamaçlı beldesinde kurulan pazarda denetim yaptı.

Esnafı ve vatandaşları maske, sosyal mesafe, temizlik kuralları konusunda uyaran jandarma, kurallara uymayan 9 kişiye idari yaptırım uyguladı.

Bazı vatandaşlar yapılan denetimin halkın sağlığı için olduğunu belirterek, jandarmaya teşekkür etti.