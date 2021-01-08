Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sebze ve meyve pazarını denetledi.
Ekipler, Yamaçlı beldesinde kurulan pazarda denetim yaptı.
Esnafı ve vatandaşları maske, sosyal mesafe, temizlik kuralları konusunda uyaran jandarma, kurallara uymayan 9 kişiye idari yaptırım uyguladı.
Bazı vatandaşlar yapılan denetimin halkın sağlığı için olduğunu belirterek, jandarmaya teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Yozgat'ta jandarma ekiplerinden pazarda denetim - Son Dakika