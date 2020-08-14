Son dakika! Yozgat'ta kadın trafik polislerinden Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Yozgat'ta kadın trafik polisleri, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda uyararak, maske dağıtımı yaptı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın trafik polisleri, kent girişinde ve şehir merkezinde Kovid-19 tedbirleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sürücülere maske dağıtıp, sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Yozgat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayşe Uslu, denetim sonrası yaptığı açıklamada, dünyanın Kovid-19 salgını ile zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Emniyet müdürlüğünde görevli kadın trafik polislerinin "Bozok'un melekleri" olarak trafikte görev aldığını belirten Uslu, "Polislerimiz trafikte sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları için tüm vatandaşlarımızı uyarmakta ve bilinçlendirmektedir. 9 kadın polisimiz bugün itibarıyla bu göreve başladı ve bundan sonra da devam edecek." dedi.

Sürücüler de polislere teşekkür etti.